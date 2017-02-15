На Харьковщине в тройном ДТП погибла женщина
В Харьковской области "копейка" выехала на встречную полосу и врезалась в микроавтобус.
Неподалеку от села Тарановка на трассе Харьков-Мерефа-Павлоград произошло тройное ДТП. Об этом сообщили в областной полиции, передает местный портал 057.ua.
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По информации корреспондента, столкнулись автомобили "ВАЗ-2101", "Citroen Jumper". 59-летний водитель "ВАЗ" обгонял автомобиль, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Citroen", после чего "копейку" отбросило на автомобиль скорой помощи "УАЗ", который проезжал мимо.
Пострадал водитель "ВАЗа" - его доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломом правого бедра. Женщина-пассажир автомобиля "ВАЗ"(1946 года рождения) погибла на месте аварии.