На Харьковщине в тройном ДТП погибла женщина

Неподалеку от села Тарановка на трассе Харьков-Мерефа-Павлоград произошло тройное ДТП. Об этом сообщили в областной полиции, передает местный портал 057.ua.

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По информации корреспондента, столкнулись автомобили "ВАЗ-2101", "Citroen Jumper". 59-летний водитель "ВАЗ" обгонял автомобиль, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Citroen", после чего "копейку" отбросило на автомобиль скорой помощи "УАЗ", который проезжал мимо.

Пострадал водитель "ВАЗа" - его доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломом правого бедра. Женщина-пассажир автомобиля "ВАЗ"(1946 года рождения) погибла на месте аварии.