Открывший первым огонь в Княжичах полицейский остался жив – Геращенко (видео)

Сотрудники полиции перед тем, как начать стрелять, должны были сказать "стой, полиция, брось оружие и так далее". Один из сотрудников полиции этого не сделал, начал стрелять первым. Об этом заявил Антон Геращенко, депутат Верховной Рады, советник министра внутренних дел, передает ZIK.

Народный депутат отметил, что для того, чтобы судить о том, что происходило в Княжичах, мало прочитать посты блогеров. "Я вникал в этот вопрос. Лучше меня знаком с делом следователь, прокуроры. Я же могу сказать, что там был ряд системных ошибок, в том числе человеческий фактор", – отметил советник министра внутренних дел.

Читайте такжеЛуценко: Полиция охраны обчистила дом в Княжичах после грабителей

Геращенко заявил, что речь идет о различных ситуациях, в частности то, когда правоохранитель должен был бы воскликнуть о том, что будет стрелять, предупредить об этом, однако в Княжичах этого почему-то не сделал и открыл стрельбу первым.

"Могу сказать, что этот сотрудник полиции остался жив. И я думаю, что он должен быть наказан", – выразил уверенность советник Авакова. Также нардеп Геращенко пообещал, что в деле о стрельбе в Княжичах обязательно будут приговоры.

Как сообщал УНИАН ранее, в ночь на 4 декабря 2016 года в с. Княжичи Броварского района Киевской области в результате перестрелки между сотрудниками Государственной службы охраны и полицией погибли 5 правоохранителей.

Позже, во время следственного эксперимента, прокуроры выяснили, что было четко видно маркированные машины полиции охраны во время ночной стрельбы силовиков в Княжичах.