На одесском рынке пьяным охранникам надавали тумаков (видео)

Как говорится в сюжете ТСН, инцидент произошел, когда нетрезвые охранники слишком быстро пытались проехать по улице возле Староконного базара.

В этом месте в выходные дни прямо с тротуара продают разные подержанные вещи, и автомобиль охранников чуть не сбил людей, стоявших рядом. Один из продавцов сделал замечание людям в спецформе, в ответ получил порцию слезоточивого газа от нетрезвого охранника, который резко выскочил из машины.

Продавцы, не долго думая, надавали ему и еще одному охраннику тумаков. Другие двое охранников скрылись на авто, которое впоследствии бросили на соседней улице.

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Люди вызвали на место происшествия патрульных, и те забрали охранников в райотдел, где составили на них админпротоколы.

Как сообщал УНИАН, в феврале в Черкассах пьяный депутат Черкасского областного совета, председатель фракции партии ветеранов Афганистана Александр Рыбченко, устроил драку и сбил на улице людей, находясь за рулем "Мерседеса".