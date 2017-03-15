В Константиновке на блокпосту произошли стычки между блокадчиками и полицией (фото)

В Константиновке Донецкой области произошли стычки на блокпосту с участием представителей блокады Донбасса.

К месту расположения блокадников, которые направлялись к редуту 16 батальона, прибыли правоохранители, рассказал руководитель Штаба блокады Сергей Акимович, передает Громадське.

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Акимович утверждает, что правоохранители отказались предоставлять документы и представляться. "Они (правоохранители - УНИАН.) открыли огонь по нашим ребятам. К счастью, никто не пострадал и никто не был задержан", — сказал руководитель Штаба.

Соответствующее сообщение и видео, которое иллюстрирует стрельбу в воздух, Штаб блокады обнародовал на странице в Facebook. Однако через несколько минут пост был удален.

Акимович заявил, что "пост был удален из-за ошибки в описании. Там не военные 16 батальона, а редут 16 батальона". В свою очередь глава полиции Донетчины и заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин отказался комментировать данную информацию.

Позже в Штабе блокады сообщили о возобновлении работы редута "16 добровольческого батальона".