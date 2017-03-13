Аваков: все задержанные в Кривом Торце живы и здоровы

Об этом он сообщил в эфире телеканала ZIK.

"Насколько я сейчас имею информацию: я читаю Facebook, я вижу, что множество людей там ранены, разбиты (головы) – этого ничего не подтверждается. Все живы, здоровы, никаких разбитых голов. Один человек из них оказался инвалидом, который заявил о том, что у него диабет и ему нужен укол. Его отвезли в больницу и сделали укол", - сказал Аваков.

Также он добавил, что "сейчас эти люди находятся в трех соседних райотделах полиции, с ними работают следователи СБУ и полиции".

По словам министра, на месте было обнаружено оружие, часть из которого не является незаконным.

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Как сообщал УНИАН, сегодня полиция задержала и доставила для опроса в райотделы 43 человека, которые блокировали пути вблизи Кривого Торца Донецкой области.

В СБУ уточнили, что из-за значительно возросшей угрозы терактов на объектах инфраструктуры Донецкой и Луганской областей, а также попыток проникновения диверсионно-разведывательных групп пророссийских боевиков на территорию, подконтрольную Украине, Антитеррористический центр при СБУ решил проводить в районе АТО контрдиверсионные мероприятия.

Во время проведения мероприятий в населенных пунктах Торецк, Щербиновка и Курдюмовка (район проведения АТО) сотрудники СБУ выявили группу лиц с оружием и другими средствами поражения. В СБУ утверждают, что на предложение сдать указанное оружие получили отказ, о чем было сообщено в полицию.

Ранее в «Штабе блокады торговли с оккупантами» заявили, что представители Службы безопасности Украины и Корпуса оперативно-внезапного действия захватили редут в Кривом Торце, задержанных активистов отвезли в полицию.