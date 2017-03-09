В "Украинской Венеции" рыбаки перекрыли Дунай, требуя разрешения на вылов сельди

Как сообщил УНИАН представитель Килийской районной государственной администрации, сегодня около 300 местных жителей собрались на берегу Дуная, требуя выдать соответствующие разрешительные документы на вылов сельди.

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Затем примерно 100 лодок с рыбаками перекрыли реку в районе Вилково.

Как пояснил УНИАН один из участников акции, руководитель ООО «Южная Бессарабия» Виталий Вязовский, данная акция является предупредительной.

«Сегодня мы ненадолго перекрыли две трети Дуная. Это – предупредительная акция, на которую мы вышли из-за бездеятельности чиновников. Если наш вопрос не решится, в понедельник мы заблокируем Дунай – начнется бессрочная», - подчеркнул Вязовский.

Он пояснил, что руководство департамента экологии и природных ресурсов Одесской областной госадминистрации «поздно подписало лимиты на вылов сельди», из-за чего процедура затянулась, в настоящее время соответствующие документы проходят процедуру в Министерстве экологии и природных ресурсов.

Как отметил Вязовский, без разрешения рыбаки не могут осуществлять промысел, а путина (сезон) на сельдь скоро завершится.

«Путина началась 10 дней назад, а всего она длится полтора месяца», - акцентировал директор ООО «Южная Бессарабия», добавив, что 80% жителей Вилково живут за счет рыбного промысла.

По его словам, в сегодняшней акции приняли участие 10 руководителей предприятий.

На данный момент акция протеста прекращена, судоходная часть Дуная в районе Вилково разблокирована.

Справка УНИАН. Город Вилково находится в украинской части дельты Дуная, в Килийском районе Одесской области. Основан в XVIII веке. Город также известен под названием «Украинская Венеция» благодаря многочисленным каналам, прорытым вдоль улиц.