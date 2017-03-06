Пьяный винничанин спрятал в холодильнике противотанковую мину

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Винницкой области, в милицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее муж вернулся домой нетрезвым с взрывным предметом и угрожает его взорвать.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции и взрывотехники.

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В квартире правонарушителя в морозильной камере нерабочего холодильника полиция обнаружила предмет, похожий на противотанковую мину «ТМ - 62» без запала. В целях безопасности все жильцы подъезда были эвакуированы.

По словам правонарушителя, мину он похитил на выставке оружия в одном из учебных заведений города. Боевая она или нет, он не знал.

Изъятый предмет взрывотехники забрали на экспертизу. Его происхождение выяснят следователи.

Следственным отделом полиции открыто уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.