В Одессе из-за прорыва водопроводной трубы образовалась километровая пробка (фото, видео)

Об этом сообщает 7 канал.

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Отмечается, что на месте работают коммунальщики. Они вскрывают асфальт и пытаются добраться до точки прорыва. По их словам, поломку постараются устранить быстрее, но работы могут затянуться до вечера.

Специалисты говорят, что прорвало трубу диаметром 300 мм. В районе аварии ощущается неприятный запах.

Как рассказали местные жители, прорыв произошел еще утром.

Ранее сообщалось, что в Киеве целый квартал залило кипятком из-за прорыва трубопровода.