В Тернополе во время соревнований по боевым искусствам после нокаута впал в кому 16-летний спортсмен

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, вчера около 10 часов в Тернопольское отделение полиции поступило сообщение от врачей бригады скорой помощи о том, что они доставили в областную детскую больницу 16-летнего тернополянина с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, кома, суберальна гематома.

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Установлено, что травму несовершеннолетний получил во время соревнований в спортивном клубе на ул. И. Франко в Тернополе во время соревнований по боксу в рамках Кубка им. Шухевича

Вследствие нокаута соперника 16-летний житель Тернополя и получил тяжелые травмы. Его госпитализировали в реанимационное отделение.

По данным полиции, потерпевший уже на протяжении трех лет тренируется в СК "Характерник".

Сотрудники полиции изучают все обстоятельства инцидента и проводят проверку.

Как сообщал УНИАН, осенью 2016 года в Бердянске на уроке физкультуры умерла шестиклассница.