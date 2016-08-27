В Британии пешеходный мост рухнул на автостраду (фото, видео)

Это произошло в один из самых оживленных туристических дней года, передает местный сайт Evening Standard.

В результате происшествия один человек ранен, он ехал по автостраде на мотоцикле.

Кроме того, некоторые автомобили оказались под мостом.

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В полиции графства предполагают, что крупногабаритный грузовой автомобиль столкнулся с мостом, что и привело к его обрушению.