В Британии пешеходный мост рухнул на автостраду (фото, видео)
18:41, 27 августа 2016Мир
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В Великобритании в графстве Кент пешеходный мост рухнул на автостраду.
В результате происшествия один человек ранен / @Tweet1MoreTime
Это произошло в один из самых оживленных туристических дней года, передает местный сайт Evening Standard.
В результате происшествия один человек ранен, он ехал по автостраде на мотоцикле.
Кроме того, некоторые автомобили оказались под мостом.
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В полиции графства предполагают, что крупногабаритный грузовой автомобиль столкнулся с мостом, что и привело к его обрушению.
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