В Сумах СБУ ликвидировала незаконный канал телефонной связи, контролируемый из России

Как сообщила УНИАН пресс-офицер УСБУ в Сумской области Олеся Рапута, четверо сумчан через Интернет с помощью IP-телефонии получали российский трафик в обход международных центров коммутации. Затем трафик обрабатывался специализированным программно-аппаратным телекоммуникационным комплексом и под видом местных телефонных разговоров направлялся в сети украинских операторов мобильной связи. Таким образом осуществлялся телефонная связь, в том числе и с абонентами, которые находятся на оккупированных территориях Донбасса.

Средства на аренду помещений, а также вознаграждение за свою незаконную деятельность злоумышленники получали в виде электронных переводов от российской фирмы.

«Обыски прошли в пятницу, 24 февраля, в офисе, в двух специально арендованных квартирах и по месту жительства каждого из четырех мужчин», - сказала Рапута.

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По ее словам, во время обысков правоохранители изъяли компьютерную технику, «сим-банк», беспроводные модемы и полторы сотни карточек украинских операторов сотовой связи. Общая стоимость изъятого оборудования составляет более 0,5 млн грн.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в сеть электросвязи) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия по установлению всех причастных к противоправной деятельности. Также изучается возможная связь злоумышленников с российскими спецслужбами.