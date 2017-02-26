Гранатометы и патроны к автомату: на Донетчине нашли тайник оружия в заброшенном доме (фото)

В селе Валерьяновка Донецкой области в печи заброшенного дома полиция обнаружила тайник, в котором находилось 2 гранатомета РПГ-22, 7 боевых гранат и почти сотня патронов к автомату Калашникова. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Читайте такжеВ штабе АТО опровергли захват украинскими военными Донецкой фильтровальной станции

Сообщение о находке поступило в дежурную часть Волновахского отдела полиции от сотрудников СБУ, которые сообщили, что в заброшенном доме с. Валерьяновка были обнаружены предметы, похожие на боеприпасы. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и взрывотехническая служба. Правоохранители изъяли 2 гранатомета - РПГ-22, 3 гранаты Ф-1 и 4 гранаты РГД-5 с запалами и около сотни патронов к автомату Калашникова.

. Открыто уголовное производство. Предварительная правовая квалификация - по ч. 1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН ранее, в Киеве правоохранителями в одном из гаражей, который снимал житель Львовщины, обнаружены гранаты, взрывчатку и оружие.

Из тайника изъято четыре гранаты Ф-1 и одну РГД-5, запалы, несколько десятков патронов к снайперской винтовке, а также тротиловые шашки, пистолет и ножи.