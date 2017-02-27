СБУ в Кропивницком обезвредила группировку "White Lions", занимавшуюся разбоями и грабежами (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Службы безопасности Украины, правоохранители установили, что члены группировки, в состав которой входили девушки, в социальных сетях знакомились с потенциальной жертвой. «Ему назначали встречу в безлюдных местах, где другие члены группы нападали на жертву, грабили ее, наносили тяжкие повреждения, требуя на видео признания в якобы педофилии. Затем, шантажируя размещением видео в сети Интернет, длительное время требовали деньги и другие материальные ценности», - говорится в сообщении.

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Оперативники спецслужбы выяснили, что для организации своих действий участники общались между собой в закрытой группе одной из соцсетей, организовывали встречи, обсуждали детали совершения разбойных нападений. Зафиксировано почти 40 видеороликов, на которых участники «White Lions» совершают групповые нападения на местных жителей, проинформировали в пресс-центре.

«Сотрудники СБ Украины взяли восьмерых участников группировки во время расправы над очередной жертвой. Организаторами банды оказались два инспектора городского следственного изолятора, одного из которых СБУ задержала, второй находится в розыске», - подчеркивается в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 189 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

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