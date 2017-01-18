На Сумщине задержали боевика террористической организации "Оплот"
В Сумской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали боевика террористической организации «Оплот» в одном из сел, куда он приехал к родственникам - вынужденным переселенцам с Донбасса.
«Задержали вчера вечером. Он приехал к своей матери в Белопольский район», - сообщила УНИАН пресс-офицер УСБУ в Сумской области Олеся Рапута.
По ее данным, ранее судимый житель Старобешевского района Донецкой области присоединился в 2014 году к боевикам. В составе незаконного вооруженного формирования он перевозил грузы террористов, в том числе боеприпасы, и ремонтировал технику.
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По словам боевика, чтобы не платить заработную плату, его обвинили в краже оружия и удерживали в тюрьме террористической организации «ДНР». После освобождения мужчина длительное время скрывался в России.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 (участие в незаконных вооруженных формированиях) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНИАН, 5 января в Краснопольском районе Сумской области задержали гражданина России, который организовал канал перемещения нелегалов через государственную границу Украины.