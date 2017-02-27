В Чернигове злоумышленник при задержании бросил в полицейских гранату, двое из них ранены (видео)

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев на своей странице в Facebook.

По его словам, это произошло сегодня во время штурма квартиры, где скрывался злоумышленник, который 24 февраля совершил в Чернигове нападение на ломбард и ранил работника.

В частности, как отметил Князев, в тот день «неизвестный выстрелил из автомата с глушителем в воздух и по работнику ломбарда. Ничего не похитив – скрылся». Работник ломбарда получил огнестрельное ранение головы, его госпитализировали. С места происшествия изъято 22 гильзы от патронов калибра 5,45 мм.

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«Тогда злоумышленнику удалось убежать, а сегодня уголовный розыск и спецназ взяли штурмом квартиру, в которой скрывался преступник. Во время штурма злоумышленник бросил гранату», - сообщил Князев.

По его данным, ранены двое полицейских, один из них, 38-летний майор полиции, спецназовец КОРД, – тяжелораненый. «Он получил ранение в живот от взрыва гранаты", - отметил начальник Нацполиции.

Также Князев добавил, что «ранен и преступник».