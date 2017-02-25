В Одессе на трех стройплощадках обнаружили более 50 артснарядов времен Второй мировой войны

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в области, 24 февраля в службу спасения «101» поступила информация, что на строительных площадках, расположенных на ул. Фонтанская дорога и ул. Костанди во время проведения земляных работ обнаружены предметы, внешне похожие на взрывоопасные. По прибытию на место вызова специалисты группы пиротехнических работ обнаружили три артснаряда калибра 76 мм времен войны.

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Также поступило сообщение о том, что боеприпасы обнаружены на строительной площадке по улице Люстдорфская дорога. «Там пиротехники изъяли 48 артиллерийских снарядов калибра 88 мм времен Второй мировой войны», - сообщили в главке.

Отмечается, что все взрывоопасные предметы были обезврежены путем подрыва на территории заранее определенного полигона.

Все три вышеназванные улицы находятся рядом, там ведется строительство жилых высотных домов и социальных объектов.