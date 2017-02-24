В Одессе в результате драки со стрельбой получили огнестрельные ранения два человека

Как сообщили УНИАН в Управлении полиции охраны в Одесской области, около 05.00 наряд полиции охраны получил сообщение от оператора пульта централизованной системы о срабатывании кнопки тревожного вызова в баре, расположенном в центре города.

Драка произошла в Приморском районе в караоке-баре, расположенном возле рынка «Привоз». Прибыв по указанному адресу, правоохранители обнаружили трех мужчин, которые, выясняя отношения, дрались и стреляли.

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Один из них был задержан и передан следственно-оперативной группе Приморского отдела полиции Одессы. Им оказался 27-летний житель районного центра Балта Одесской области.

«Двух других, 32-летнего и 23-летнего жителей Балты, получивших огнестрельные ранения в область брюшной полости и рубленую рану головы, машиной скорой помощи доставили в больницу», - рассказали в управлении.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.