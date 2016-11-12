В Киеве водитель переехал патрульного, убегая от полиции
03:19, 12 ноября 2016Происшествия
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В Киеве водитель, убегая от полицейских, переехал патрульного, выехал на встречную полосу и ударил три автомобиля.
dtp.kiev.ua
Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.
"Масштабное криминальное ДТП с погоней и стрельбой в Киеве не Лепсе: разбито 4 авто, пострадал полицейский. водитель Фольксваген Пассат, уходя от оперов, выехал на встречку Лепсе, ударил Деу, Шкода, Хюндай, врезался в бордюр и пытался скрыться, задержан", - говорится в сообщении.
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Как сообщается, перед этим во время попытки задержания водитель переехал полицейского и получил две пули из травмата в заднюю часть авто.
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