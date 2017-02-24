"Учились по 10-15 лет": в Харькове прикрыли схему предоставления нелегалам статуса "вечного студента" (фото)

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, сегодня в Харькове оперативные сотрудники Восточного регионального управления Госпогранслужбы совместно с представителями Харьковской прокуратуры пресекли деятельность незаконной группы, занимавшейся незаконной легализацией иностранных граждан.

В рамках уголовного производства, начатого по материалам оперативных подразделений пограничного ведомства, правоохранители установили причастность к преступной деятельности представителей некоторых высших учебных заведений Харькова.

Читайте такжеХарьковская область установит побратимские отношения с индийским штатом

«Легализация осуществлялась путем выдачи вида на жительство в Украине на период фиктивного обучения в вузе. Таким образом более 400 граждан Китая, Вьетнама и граждан других стран – поставщиков нелегальных мигрантов - незаконно длительное время находились в Украине и «учились» по 10-15 лет. Стоимость такой «услуги» злоумышленники оценивали в 850 долл. США в год», - говорится в сообщении.

В ходе обысков обнаружены материалы, подтверждающие преступную деятельность, и изъята «черная» бухгалтерия.

Продолжаются оперативно-следственные действия с участием пограничников, представителей прокуратуры и следователей Национальной полиции.