Россиян поздравили с "23 февраля" билбордом с украинскими военными (видео)

17:22, 24 февраля 2017
Курьёзы
5119

В центре Новороссийска на 23 февраля установили билборд с поздравлениями для горожан в честь праздника "День защитника Отечества". 

скриншот

Об этом сообщает Life.

Баннер расположен на центральной улице города, около стройки торгового центра.

Читайте такжеСМИ: В Мариуполе появились провокационные биллборды

На нем изображены солдаты на фоне российского флага, медаль города-героя Новороссийск и надпись "С Днем защитника Отечества!".

Все бы ничего, но по центру внизу изображения видна поясная бляха солдата с украинским трезубцем вместо звезды. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #военные