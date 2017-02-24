Россиян поздравили с "23 февраля" билбордом с украинскими военными (видео)
17:22, 24 февраля 2017Курьёзы
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В центре Новороссийска на 23 февраля установили билборд с поздравлениями для горожан в честь праздника "День защитника Отечества".
Жители Новороссийска заметили странное поздравление с Днём защитника Отечества / скриншот
Об этом сообщает Life.
Баннер расположен на центральной улице города, около стройки торгового центра.
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На нем изображены солдаты на фоне российского флага, медаль города-героя Новороссийск и надпись "С Днем защитника Отечества!".
Все бы ничего, но по центру внизу изображения видна поясная бляха солдата с украинским трезубцем вместо звезды.
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