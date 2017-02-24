Россиян поздравили с "23 февраля" билбордом с украинскими военными (видео)

Об этом сообщает Life.

Баннер расположен на центральной улице города, около стройки торгового центра.

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На нем изображены солдаты на фоне российского флага, медаль города-героя Новороссийск и надпись "С Днем защитника Отечества!".

Все бы ничего, но по центру внизу изображения видна поясная бляха солдата с украинским трезубцем вместо звезды.