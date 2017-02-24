На полигоне в Житомирской области в результате взрыва гранаты погиб военный

12:59, 24 февраля 2017
Происшествия
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Сегодня, 24 февраля, на полигоне в Житомирской области в результате взрыва гранаты погиб военнослужащий.

Cержант, занимавший должность радиотелефониста воинской части, в результате разрыва гранаты РПГ-22 получил смертельные телесные повреждения / УНИАН

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

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Установлено, что на территории полигона во время проведения подготовки тактического поля для проведения стрельб сержант, занимавший должность радиотелефониста воинской части, в результате разрыва гранаты РПГ-22 получил смертельные телесные повреждения.

На место происшествия выехала группа прокурорско-следственных работников военной прокуратуры вместе с экспертами для проведения первоочередных следственных действий – осмотра места происшествия, допроса свидетелей, изъятия всех необходимых документов для проведения следствия.

Военная прокуратура Житомирского гарнизона внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту гибели военнослужащего по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (халатное отношение военных должностных лиц к военной службе в условиях особого периода).

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Теги: #Житомир#полигон#военный