В Днепре в реанимации умер десантник, у которого остался девятимесячный сын
23:31, 23 февраля 2017Общество
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Вечером 23 февраля в реанимации Днепровской областной больницы им. Мечникова скончался десантник 79-й бригады Николай Гуцаленко.
Иллюстрация / REUTERS
Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер Юлия Толмачева.
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По ее словам, Гуцаленко получил тяжелое ранение в голову во вторник, 21 февраля. Врачи два дня боролись за его жизнь, но спасти его не удалось.
У Николая дома остался 9-месячный сын, жена и родители.
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