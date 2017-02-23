В Днепре в реанимации умер десантник, у которого остался девятимесячный сын

Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер Юлия Толмачева.

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По ее словам, Гуцаленко получил тяжелое ранение в голову во вторник, 21 февраля. Врачи два дня боролись за его жизнь, но спасти его не удалось.

У Николая дома остался 9-месячный сын, жена и родители.