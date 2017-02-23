На Харьковщине в трехэтажной школе рухнула крыша

Об этом информирует SQ.

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Как удалось установить, случилось это из-за мокрого снега, который навис на крыше в двух местах. Никто из учеников не пострадал.

Занятия прекратили на двое суток, теперь учебный процесс продолжится в Центре культуры и туризма, который находится в этом же поселке.