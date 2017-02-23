На Харьковщине в трехэтажной школе рухнула крыша
18:19, 23 февраля 2017Происшествия
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В учебно-воспитательном комплексе, который располагается в поселке Ковяги, вчера, 22 февраля, обвалилась крыша.
Занятия прекратили на двое суток / sq.com.ua
Об этом информирует SQ.
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Как удалось установить, случилось это из-за мокрого снега, который навис на крыше в двух местах. Никто из учеников не пострадал.
Занятия прекратили на двое суток, теперь учебный процесс продолжится в Центре культуры и туризма, который находится в этом же поселке.
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