На Львовщине столкнулись фура и легковушка, есть пострадавшие (фото)

Об этом сообщает полиция области.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля Subaru Legacy не выбрав безопасную скорость, столкнулся с грузовиком Renault Premium, который остановился перед дорожным знаком "Стоп".

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В результате ДТП водитель легковушки госпитализирован в травматологическое отделение с диагнозом: «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ссадины и раны лица». Пассажир, 35-летний львовянин, госпитализирован в реанимационное отделение с диагнозом: «открытая черепно-мозговая травма, перелом сплетения и основания черепа, ушиб головного мозга, мозговая кома».

Отмечается, что правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее на Харьковщине в тройном ДТП погибла женщина.