На Закарпатье пограничники задержали троих контрабандистов в гидрокостюмах

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

В частности, вчера пограничники Мукачевского отряда в рамках взаимодействия с румынскими коллегами пресекли попытку перемещения через государственную границу табачных изделий. «Во время проведения совместных мероприятий по проверке госграницы пограничники задержали вблизи реки Тиса гражданина Украины, который был в гидрокостюме, и впоследствии выявили 4 коробки с сигаретами», - отмечается в сообщении.

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Еще двоих граждан Украины в гидрокостюмах задержали сегодня утром пограничники отдела «Великий Бычков» этого же отряда.

«Заметив охранников границы, указанные лица попытались скрыться. Для задержания нарушителей пограничники произвели несколько предупредительных выстрелов вверх», - сообщили в ГПСУ.

В отношении задержанных пограничники составили документы админпроизводства.