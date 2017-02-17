Вертолеты и военная техника: ВС России активизировались возле админграницы с оккупированным Крымом

Возле админграницы с временно оккупированным Крымом украинские пограничники за прошедшие сутки зафиксировали повышение активности ВС РФ. Об этом сообщают в Госпогранслужбе.

В частности, пограничники Херсонского и Бердянского отрядов наблюдали 3 российские вертолета, которые совершали полеты вдоль админграницы, без ее пересечения.

Также зафиксировали на временно оккупированной территории аэростат типа "Рысь", который был поднят с целью видеонаблюдения.

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Кроме того, вблизи административной границы пограничники наблюдали незначительное перемещение российской военной техники и личного состава на позициях ВС РФ.

Напомним, 2017 год станет важным для возвращения Крыма в состав Украины. Народный депутат и уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев назвал катализатор, который сдвинет с мертвой точки этот процесс.

Он отметил, что если дальнейшее поведение Путина такой и будет, то все ведет к распаду России.