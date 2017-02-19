В Киеве полицейские спасли 15-летнюю девочку от последнего задания "группы смерти"

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

Отмечается, что о пропаже подростка и оставленной ею предсмертной записке правоохранителям сообщила ее мама.

По вызову сразу выехали сотрудники сектора ювенальной превенции и следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции.

«Выяснилось, что девочка за несколько часов до этого выключила телефон, удалила свой профиль в социальной сети, однако при проверке мы обнаружили, что она была участником нескольких «групп смерти», которые пропагандируют культ насилия и жестокости, и читала книгу о самоубийстве», - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

На поиски ребенка сразу ориентировали все патрули, личный состав территориального управления подняли по тревоге, привлекли спецподразделение и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

«В конце концов после нескольких часов поисков девочку с явными признаками переохлаждения и порезами рук мы нашли на последнем, 16 этаже многоэтажки. Неподалеку обнаружили наушники и еще одну записку, в которой она написала свое последнее желание», - сообщил начальник сектора ювенальной превенции Шевченковского управления полиции Евгений Панченко.

Впоследствии полиция установила, что девочка вместе с подругой были участниками группы «Синий кит», они выполняли задания, которые им давал администратор, в частности, наносили себе порезы на руках в виде кита, цифр и слова «да» - на ноге.

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«В этот вечер они должны были выполнить последнее задание – покончить жизнь, прыгнув с многоэтажки или же путем повешения. Вместе они поднялись на верхний этаж, одна из школьниц испугалась и ушла. Именно ее сначала разыскали полицейские, которым она рассказала, где может быть ее подруга. Однако на месте, где они разошлись, беглянки не было. На ее поиски ушло несколько часов – и в конце концов девочку нашли, она была в беспомощном состоянии и не могла объяснить, для чего это делает», - отметил Крищенко.

Ребенку сразу вызвали «скорую». При осмотре у нее обнаружили как новые, так и застарелые порезы (надписи и рисунки) на руках и ногах. Ей оказали необходимую медицинскую помощь, и мама забрала ее домой.

Сейчас с обеими девочками работают правоохранители и полицейские психологи, говорится в сообщении.

По факту доведения подростка до самоубийства возбуждено уголовное производство по ст. 120 Уголовного кодекса Украины. Шевченковские правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, для установления фигурантов преступления привлекли сотрудников киберполиции. Злоумышленникам, которые толкают детей к самоубийству, грозит до десяти лет заключения, подчеркивается в сообщении.

При этом правоохранители обращаются к родителям с просьбой больше времени проводить с детьми, интересоваться их делами, организовывать им интересный досуг и следовать советам полиции.