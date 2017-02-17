На Харьковщине водитель насмерть сбил мужчину и скрылся с места ДТП

17:44, 17 февраля 2017
Происшествия
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Тело погибшего нашли в Змиеве.

Водитель скрылся с места ДТП / mk.gov.ua

Тело 51-летнего мужчины нашли 16 февраля в 19:00 в Змиеве на улице Садовский возле дороги Борки–Липковатовка. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе областной полиции. Водитель не вызвал "скорую".

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Правоохранители определили, что смерть пострадавшего наступила в результате наезда неустановленного автомобиля, который с места происшествия уехал. Сейчас полицейские ищут свидетелей трагедии.

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Теги: #ДТП#Харьков