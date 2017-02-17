Ставленник "вора в законе" и главарь банды: в Одессе задержали криминального авторитета (фото, видео)
Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
В Одессе полиция совместно с СБУ задержала 26-летнего лидера этнической преступной группировки, которая действовала на территории Одесской области.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Одесской области.
"Молодой человек был ставленником "вора в законе" по прозвищу "Гули", который сейчас отбывает наказание. Своего "протеже" уголовник назначил "смотрящим" над этнической организованной преступной группой в Одесской области", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в ноябре 2016 года мужчину уже задерживали сотрудники уголовного розыска одесской полиции и Корда. Во время обыска у него изъяли оружие и наркотики, из-за чего соответственно было начато уголовное производство.
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Тогда суд избрал злоумышленнику меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Поэтому подозреваемый начал скрываться от следствия и пытался скрыться, чтобы избежать наказания.
Сейчас парень находится под стражей в изоляторе временного содержания. Задержанному грозит лишение свободы на срок до пяти лет.