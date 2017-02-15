СБУ завела дело на одесского журналиста: выдавал вещание "рупора Кремля" за авторскую передачу

Об этом сообщает пресс-служба СБУ на странице в Facebook.

"Следователями Управления СБУ в Одесской области, по факту выпуска авторской программы "Правда с Григория Кваснюком", начато уголовное производство по признакам ч.2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

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Отметим, что несколько дней назад в СБУ сообщали, что не нашли признаков преступления в высказываниях журналиста.

"Содержание авторской программы Г. Кваснюка течение 2014-2016 годов неоднократно становилось объектом экспертных исследований на предмет наличия публичных призывов к изменению границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией. По результатам исследований признаки указанных уголовных правонарушений отсутствовали", - заявляли в СБУ.