Пограничники пресекли перевозку похищенного раритетного Buick Century 1961 года выпуска (фото)

Как сообщает пресс-служба ГПСУ, автомобиль Buick Century прибыл в пункт пропуска «Гоптовка» вчера в 20.00. Из России на нем пытался въехать в Украину житель Киевской области 1982 года рождения.

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Во время проверки транспортного средства пограничники установили, что автомобиль находится в розыске как похищенный. В дальнейшем пограничники также выяснили, что документы на раритетную машину были изготовлены специально для ее незаконного перемещения, а номера на машине принадлежали другому транспортному средству, зарегистрированному на территории Донецкой области.

По данному факту пограничниками было направлено уведомление работникам Национальной полиции об обнаружении признаков уголовного преступления по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время автомобиль для дальнейшей проверки передан сотрудникам Национальной полиции.