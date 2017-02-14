Пограничники пресекли перевозку похищенного раритетного Buick Century 1961 года выпуска (фото)
Раритетную автомашину 1961 года выпуска, которая находилась в розыске, выявили и задержали пограничники Харьковского отряда во взаимодействии с оперативниками Госпогранслужбы на российско-украинской границе.
Как сообщает пресс-служба ГПСУ, автомобиль Buick Century прибыл в пункт пропуска «Гоптовка» вчера в 20.00. Из России на нем пытался въехать в Украину житель Киевской области 1982 года рождения.
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Во время проверки транспортного средства пограничники установили, что автомобиль находится в розыске как похищенный. В дальнейшем пограничники также выяснили, что документы на раритетную машину были изготовлены специально для ее незаконного перемещения, а номера на машине принадлежали другому транспортному средству, зарегистрированному на территории Донецкой области.
По данному факту пограничниками было направлено уведомление работникам Национальной полиции об обнаружении признаков уголовного преступления по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время автомобиль для дальнейшей проверки передан сотрудникам Национальной полиции.