Как одесские полицейские доставляли наркотики задержанным в СИЗО: перекрыта еще одна схема поставок (фото)

13:26, 14 февраля 2017
Происшествия
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Сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры прекратили преступную схему поставки наркотиков в одесский следственный изолятор.

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Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Вчера, 13 февраля, во время перевозки целого набора наркотиков и психотропных веществ оперативной группой задержан полицейский. Он пытался доставить героин, амфетамин и метадон.

Как позже выяснилось, работники конвойной службы полиции по заказу задержанных передавали в изолятор не только наркотики, но и за доплату проносили мобильные телефоны и другие запрещенные предметы. 

СБУ

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Теги: #СБУ#СИЗО#наркотики