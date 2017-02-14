Как одесские полицейские доставляли наркотики задержанным в СИЗО: перекрыта еще одна схема поставок (фото)

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Вчера, 13 февраля, во время перевозки целого набора наркотиков и психотропных веществ оперативной группой задержан полицейский. Он пытался доставить героин, амфетамин и метадон.

Как позже выяснилось, работники конвойной службы полиции по заказу задержанных передавали в изолятор не только наркотики, но и за доплату проносили мобильные телефоны и другие запрещенные предметы.