Как одесские полицейские доставляли наркотики задержанным в СИЗО: перекрыта еще одна схема поставок (фото)
13:26, 14 февраля 2017Происшествия
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Сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры прекратили преступную схему поставки наркотиков в одесский следственный изолятор.
Работники конвойной службы полиции по заказу задержанных передавали в изолятор не только наркотики / скриншот
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
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Вчера, 13 февраля, во время перевозки целого набора наркотиков и психотропных веществ оперативной группой задержан полицейский. Он пытался доставить героин, амфетамин и метадон.
Как позже выяснилось, работники конвойной службы полиции по заказу задержанных передавали в изолятор не только наркотики, но и за доплату проносили мобильные телефоны и другие запрещенные предметы.
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