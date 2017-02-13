В России у тернополянина отобрали паспорт и заставляли вступить в ряды боевиков (видео)

Тернополянин планировал временно трудоустроиться в российской строительной компании в сентябре 2013 года и вернуться на родину к концу декабря, но попал в "рабство". Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Тернопольской области.

Читайте такжеПограничники на админгранице с Крымом обнаружили бывшего военного-предателя

Зато он попал в кабалу, бесплатно строя жилье недалеко от Санкт-Петербурга. Мужчину, лишенного документов и каких-либо прав, принуждали к рабскому труду.

Спустя некоторое время, учитывая полученную им в советской армии военную специальность «зенитчика» и опыт запуска ракет из ПЗРК, российские спецслужбы, чередуя насилие с пропагандой и обещаниями щедрых заработков, пытались завербовать жителя тернополя для участия в боевых действиях на востоке Украины.

После побега и возвращения в Украину мужчина обратился в Управление СБ Украины в Тернопольской области, где и рассказал обо всех обстоятельствах его вербовки.