В прифронтовой полосе противник активизировал вербовку украинских граждан – Тымчук

Об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы «Информационный сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук.

«Наблюдается рост активности агентурной сети противника в прифронтовой полосе на территории, контролируемой Украиной, и вербовки украинских граждан. Вербовка ведется среди местных жителей с приоритетом тем, кто работает в государственных учреждениях. Активно используются «агенты-фланеры» (перемещаемые под видом мирных граждан в населенных пунктах и автомагистралях, вблизи железнодорожных станций, преимущественно на автомобилях, фиксируя перемещение личного состава и техники ВСУ в зоне АТО)», - сообщил Тымчук.

По его данным, также российско-террористические войска повысили интенсивность обстрелов украинских позиций.

«По команде российского военного руководства, резко увеличены поставки боеприпасов с территории РФ для формирований «1-го АК ДНР» и «2-го АК ЛНВ». Особенно активно расходуются минометные боеприпасы. Самая горячая зона – приморское направление», - написал Тымчук.

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Кроме того, по его информации, оккупанты продолжают вести активную разведку переднего края и тактического тыла сил АТО, боевых порядков украинских войск в оперативно-тактической глубине. Выявляются пункты управления (ПУ), места базирования вооружения, складов, хранилищ, пунктов заправки, основных коммуникаций и узловых пунктов.