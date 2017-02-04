Уничтоженный глава "милиции "ЛНР" был наиболее вероятным кандидатом для замещения Плотницкого - журналист
Уничтоженный в Луганске "начальник "милиции "ЛНР" Олег Анащенко был наиболее близок к российскому военному командованию, имел самостоятельные контакты, связи.
Об этом на своей странице в Facebook пишет журналист Юрий Бутусов.
"По своему влиянию среди силовиков "ЛНР" в настоящее время с Анащенко соперничал только "начальник "Министерства государственной безопасности "ЛНР" Леонид Пасечник", - отметил он.
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"Анащенко мог быть одним из наиболее вероятных кандидатов для замещения непопулярного Плотницкого. Но уже не станет", - подчеркнул журналист.
Теперь, продолжил Бутусов, в "руководстве "ЛНР" осталось только две самостоятельных влияющих на силовиков фигуры, имеющих самостоятельные контакты с российскими "кураторами", - это Плотницкий и Пасечник.
"И что-то подсказывает, что разборки бандитов в Луганске будут продолжаться, пока кто-то из них не доберется до своего соперника", - считает он.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва автомобиля в центре Луганска в субботу ликвидирован "начальник управления народной милиции" террористической организации "ЛНР" Олег Анащенко. В "ЛНР" данный инцидент уже успели назвать "терактом".