Уничтоженный глава "милиции "ЛНР" был наиболее вероятным кандидатом для замещения Плотницкого - журналист

Об этом на своей странице в Facebook пишет журналист Юрий Бутусов.

"По своему влиянию среди силовиков "ЛНР" в настоящее время с Анащенко соперничал только "начальник "Министерства государственной безопасности "ЛНР" Леонид Пасечник", - отметил он.

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"Анащенко мог быть одним из наиболее вероятных кандидатов для замещения непопулярного Плотницкого. Но уже не станет", - подчеркнул журналист.

Теперь, продолжил Бутусов, в "руководстве "ЛНР" осталось только две самостоятельных влияющих на силовиков фигуры, имеющих самостоятельные контакты с российскими "кураторами", - это Плотницкий и Пасечник.

"И что-то подсказывает, что разборки бандитов в Луганске будут продолжаться, пока кто-то из них не доберется до своего соперника", - считает он.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва автомобиля в центре Луганска в субботу ликвидирован "начальник управления народной милиции" террористической организации "ЛНР" Олег Анащенко. В "ЛНР" данный инцидент уже успели назвать "терактом".