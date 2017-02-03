В Киеве на Подоле вспыхнул масштабный пожар (фото)
14:48, 03 февраля 2017Происшествия
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Столб дыма поднимается на сотни метров, он виден в километрах от места возгорания.
Пожар на Подоле в Киеве / ТСН
В пятницу, 3 февраля, в Подольском районе Киева вспыхнул масштабный пожар.
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Столб дыма виден издалека / ТСН
По предварительным данным ТСН, горят склады на улице Набережно-Луговой. Столб дыма виден в нескольких километрах от места происшествия.
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