В Киеве на Подоле вспыхнул масштабный пожар (фото)

14:48, 03 февраля 2017
Происшествия
1508 0

Столб дыма поднимается на сотни метров, он виден в километрах от места возгорания.

Пожар на Подоле в Киеве / ТСН

В пятницу, 3 февраля, в Подольском районе Киева вспыхнул масштабный пожар.

Читайте такжеМасштабное ДТП в Киеве: из-за гололеда столкнулись 11 автомобилей (фото)

Столб дыма виден издалека / ТСН

По предварительным данным ТСН, горят склады на улице Набережно-Луговой. Столб дыма виден в нескольких километрах от места происшествия.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#пожар#Подол