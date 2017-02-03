В Киеве на Подоле вспыхнул масштабный пожар (фото)

Столб дыма поднимается на сотни метров, он виден в километрах от места возгорания.

В пятницу, 3 февраля, в Подольском районе Киева вспыхнул масштабный пожар. Читайте такжеМасштабное ДТП в Киеве: из-за гололеда столкнулись 11 автомобилей (фото) По предварительным данным ТСН, горят склады на улице Набережно-Луговой. Столб дыма виден в нескольких километрах от места происшествия.

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