В полиции сообщили о задержании "налетчиков" на валютные учреждения в Киеве и Черновцах (фото)

Об этом сообщил в.и.о. главы Нацполиции Вадим Троян на своей странице в Facebook.

Оперативники буковинской полиции совместно со спецподразделением КОРД задержали «гастролеров» на горячем. Организатором и исполнителем преступления был 61-летний житель Луганска. Его досье – 28-летний житель Умани выполнял роль водителя и должен был предупреждать своего товарища в случае появления посторонних лиц.

Во время обыска в автомобиле злоумышленников были обнаружены доказательства причастности к краже наличности из банкомата, наборы инструментов для совершения преступления (взлома), а также удостоверение сотрудника Комитета по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, выданное на имя одного из задержанных.

В ходе проведения следственно-оперативных действий доказана причастность задержанных к краже денег из банкомата в центре Черновцов.

Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи проверяют их на причастность к совершению других нераскрытых преступлений на территории Украины.

В Киеве полиция задержала серийного налетчика на кредитные учреждения.

21-летний уроженец Черкасской области обоснованно подозревается в совершении как минимум 9 аналогичных эпизодов преступлений.

Сегодня, угрожая пистолетом, злоумышленник отобрал у менеджера «кредитного кафе» 11 тысяч гривен и скрылся с места преступления.

Полицейские заметили мужчину во время комплексной отработки района. В руках у него был пакет, а лицо прикрывал шарф. Когда сотрудники дежурной части и отдела разрешительной системы Оболонского управления полиции попросили мужчину остановиться, тот бросился наутек. Однако за несколько минут беглец оказался в наручниках. Общаясь с подозреваемым, полицейские получили оперативную информацию, что на пункт предоставления быстрых кредитов, из помещения которого вышел молодой человек, совершено разбойное нападение.

Во время поверхностного осмотра полицейские обнаружили у него газовый револьвер и деньги. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.