В Днепре избили председателя бюджетной комиссии в горсовете
15:01, 31 января 2017Происшествия
692 0
В ночь на 31 января на главу фракции «Объединение «Самопомощь», председателя бюджетной комиссии в горсовете Днепра Артема Хмельникова было совершено нападение. Преступники избили депутата у его собственного подъезда.
Фото dpchas.com.ua
Как передает 056.ua, Хмельников рассказал, что нападавших не интересовали его личные вещи. Поэтому наиболее вероятной версией нападения является его политическая деятельность.
Читайте такжеВ Днепропетровской области неизвестные избили арматурой 62-летнюю депутата райсовета
«Сегодня ночью на меня было совершено физическое нападение. Трое неизвестных, ждали у подъезда моего дома. Ценные вещи, которые у меня были, их не интересовали. Их интересовал я. Даже не попытались забирать что-то ценное. Связываю нападение с депутатской и политической деятельностью. Других конфликтов за последние годы у меня не было», - сообщил Артем Хмельников.
Сейчас злоумышленников разыскивают правоохранительные органы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter