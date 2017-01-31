В Днепре избили председателя бюджетной комиссии в горсовете

Как передает 056.ua, Хмельников рассказал, что нападавших не интересовали его личные вещи. Поэтому наиболее вероятной версией нападения является его политическая деятельность.

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«Сегодня ночью на меня было совершено физическое нападение. Трое неизвестных, ждали у подъезда моего дома. Ценные вещи, которые у меня были, их не интересовали. Их интересовал я. Даже не попытались забирать что-то ценное. Связываю нападение с депутатской и политической деятельностью. Других конфликтов за последние годы у меня не было», - сообщил Артем Хмельников.

Сейчас злоумышленников разыскивают правоохранительные органы.