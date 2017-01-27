На Львовщине полицейские застрелили бешеную лису, которая бросалась на прохожих

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции во Львовской области, 26 января около 14.30 в милицию поступило сообщение, что по улице Гетмана Мазепы бегает лиса, которая ведет себя агрессивно и бросается на прохожих, пытаясь их укусить.

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Прибыв на место, где находилась дикое животное, патрульные, учитывая агрессивное поведение животного с признаками бешенства, применили оружие для его обезвреживания.

Назначена экспертиза.

На данный момент информации о том, что кто-либо из жителей города пострадал от укуса дикого животного, в полицию не поступала.