В Сумах под многоэтажкой взорвался газовый счетчик, полиция допускает версию теракта

В Сумах под девятиэтажным домом разорвался газовый счетчик, в результате чего были повреждены трубы и произошла утечка газа, передает ТСН.

Сообщается, что инцидент произошел вчера, 26 января, около 23:00. Из дома эвакуировали около 200 человек. Полиция также оцепила место взрыва, а газ в доме было сразу же перекрыто.

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Издание сообщает, что от взрыва счетчик разлетелся на куски.

В то же время, правоохранители не исключают версии теракта, предположив, что в общедомовой счетчик могли подложить взрывной предмет. Кроме того, неподалеку нашли чеку от гранаты.

Также, стало известно, что счетчик установили в день взрыва.

Как сообщал УНИАН, в Сумах произошел взрыв газа в многоэтажке. Взрыв прогремел в квартире на первом этаже в доме №52 на проспекте Михаила Лушпы. По предварительным данным, в квартире произошла утечка природного газа.

В результате взрыва пострадало трое людей. «Хозяин жилья находится в реанимации, еще два человека из соседней квартиры госпитализированы», - говорится в сообщении полиции.