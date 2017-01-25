В киевском метро мужчины раскачали вагон, чтобы спасти пьяного пассажира

Как написала на своей странице в Facebook журналистка Екатерина Макаревич, ставшая очевидицей инцидента, 24 января на станции метро "Нивки" ноги парня застряли между платформой и вагоном, пострадавший лежал на платформе лицом вниз.

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"Лежащий парень не двигается, но глаза открыты. Пытаемся выяснить у него, может ли он пошевелить застрявшей ногой. Вначале он не реагирует, но потом произносит что-то невнятное. Выясняется, что он пьяный", - написала журналистка.

Так как машинисту не удалось сдвинуть поезд, пассажиры решили раскачать вагон самостоятельно.

"Через полминуты уже 10 мужчин раскачивали вагон...Наконец, в процессе раскачки вагона ноги парня удалось вытащить. И послышались аплодисменты рядом стоящих женщин за то, что неизвестные друг другу мужчины объединили усилия, чтобы помочь тоже неизвестному им человеку. Пусть и пьяному", - сказано в сообщении.

Информацию о данном случае "112.ua" подтвердили в пресс-службе метрополитена, подчеркнув, что пассажир находился в нетрезвом состоянии, в результате инцидента не пострадал и отказался от госпитализации.