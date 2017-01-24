СБУ заблокировала попытку террористов вывезти из "ДНР" для продажи 19 вагонов с металлоломом
Сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили попытку террористов вывезти с временно оккупированных территорий Донецкой области для продажи 19 вагонов с металлоломом стоимостью около 6 млн грн.
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, правоохранители установили, что главари террористической организации "ДНР" для финансирования незаконных вооруженных формирований планировали наладить нелегальный вывоз металлолома с временно оккупированных территорий.
Через подконтрольные коммерческие структуры, которые имеют разрешение на перевозку товаров через линию разграничения, они вывозили продукцию на контролируемую украинскими властями территорию для перепродажи.
В настоящее время сотрудниками спецслужбы на железнодорожном пункте пропуска Константиновка задержан и наложен арест на 19 вагонов, в которых перевозился металлолом.
По имеющейся в СБУ информации, это была первая попытка представителей террористов незаконно вывезти лом черных металлов.
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На вагоны с металлоломом приблизительной стоимостью почти 6 млн грн наложен арест.
Следователями СБУ открыто уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма).
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.