В Киеве дворник изнасиловал 8-летнего мальчика

Мужчину уже задержали, сообщили в пресс-службе ГУ НП в Киеве.

33-летний уроженец Днепропетровской области заметил малолетнего мальчика, который сел в маршрутное такси. Злоумышленник сел возле него и начал разговор на непристойные темы.

В полиции рассказали, что, приехав на остановку, мужчина пошел за мальчиком до его дома и зашел с ним в парадное.

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"Когда в подъезде никого не было, злоумышленник начал угрожать ребенку и нецензурно выражаться. Силой снял с мальчика одежду, после чего удовлетворил свою половую страсть неестественным способом", - говорится в сообщении.

Полиция задержала злоумышленника, он - холост, в столице работал дворником.

Ему объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 153 - "насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом" Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.