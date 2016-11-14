В Мариуполе пастор неканонической церкви изнасиловал и развратил 13 девочек

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, такое решение Приморский районный суд Мариуполя вынес сегодня.

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Установлено, что с 1996 по 2012 года 65-летний гражданин был епископом неканонической церкви в Мариуполе. С 1999 по 2012 годы он развращал и насильно вступал в половую связь естественным и неестественным способами с малолетними и несовершеннолетними девушками, которые посещали данную церковь. За это он обещал детям отпущения грехов.

Всего, по данным следствия, пастор изнасиловал и развратил 13 девушек.

Дело слушалось в суде второй раз. Предыдущий приговор, согласно которому правонарушитель получил 10 лет заключения, был отменен по апелляции прокуратуры из-за мягкости назначенного наказания.

За совершение преступлений, предусмотренных по ч.ч. 3, 4 ст. 152 (изнасилование малолетнего и несовершеннолетнего лица), ч.ч. 2, 3 ст. 153, (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенные в отношении малолетнего и несовершеннолетнего лица) и ч.ч. 1, 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины обвиняемого приговорили к 13 годам лишения свободы.