Во Львовской области взорвался дом: двое госпитализированных с ожогами в тяжелом состоянии

Об этом сообщает ZIK со ссылкой на департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

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По данным департамента, взрыв произошел около 19.30 20 января в одноэтажном доме по улице Ольги Кобылянской в райцентре Стрый.

Пострадавшие получили термические ожоги рук, ног, шеи и лица, их состояние медики оценивают как тяжелое.

Взрыв полностью уничтожил дом.

Как ранее сообщал УНИАН, в Харькове в результате взрыва гранаты во время застолья один человек погиб на месте, еще один получил многочисленные осколочные ранения.