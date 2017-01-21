Во Львовской области взорвался дом: двое госпитализированных с ожогами в тяжелом состоянии
09:59, 21 января 2017Происшествия
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Двое людей госпитализированы в реанимацию Стрыйской центральной районной больницы в результате взрыва газа в жилом доме.
Двух человек госпитализировали с термическими ожогами / Фото УНИАН
Об этом сообщает ZIK со ссылкой на департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
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По данным департамента, взрыв произошел около 19.30 20 января в одноэтажном доме по улице Ольги Кобылянской в райцентре Стрый.
Пострадавшие получили термические ожоги рук, ног, шеи и лица, их состояние медики оценивают как тяжелое.
Взрыв полностью уничтожил дом.
Как ранее сообщал УНИАН, в Харькове в результате взрыва гранаты во время застолья один человек погиб на месте, еще один получил многочисленные осколочные ранения.
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