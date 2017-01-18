В Харькове из-за взрыва гранаты во время застолья погиб человек, еще один получил травмы

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, информация о событии, произошедшем в жилом доме на улице Фейербаха, поступила в Московский отдел полиции 18 января около полуночи.

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По сведениям полиции, прибыв по адресу, правоохранители выяснили, что житель квартиры вместе со своим товарищем распивали алкогольные напитки. Во время застолья гость увидел в руках друга гранату и, пытаясь ее забрать, выдернул чеку. В результате произошел взрыв.

Житель квартиры, 39-летний мужчина, погиб на месте. Его товарищ был доставлен в больницу с многочисленными осколочными ранениями. Во время осмотра квартиры было обнаружено 50 граммов дымного пороха и около 20 патронов.

Предварительно установлено, что оба мужчины не были военнослужащими. Сейчас выясняется, с какой целью в квартире хранились боеприпасы. Следователем открыты уголовные производства по ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.