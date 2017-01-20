На Днепропетровщине полицейский погорел на взятке

Об этом УНИАН сообщили в пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

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Правоохранитель требовал 15 тысяч гривень неправомерной выгоды от гражданина за непривлечение его к уголовной ответственности за незаконную порубку леса (ст.246 УК Украины), возвращение изъятого имущества и содействие в осуществлении предпринимательской деятельности.

19 января 2017 года во время получения части части денег в сумме 12 тысяч гривень в служебном кабинете отделения полиции правоохранители разоблачили злоумышленника. Сейчас решается вопрос сообщения ему о подозрении и избрании меры пресечения.