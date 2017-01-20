В России судью посмертно обвинили в убийстве бизнесмена, который дал ему взятку

Судья Сергей Москаленко будет привлечен к ответственности по статьям УК «Незаконное ношение и хранение, а также перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов» и «Умышленное причинение смерти другому человеку с целью скрыть другое преступление», сообщили представители Следственного комитета, передает Meduza. Обвинить судью стало возможно после решения квалификационной коллегии Омского областного суда.

Москаленко в 2010–2015 годах рассматривал уголовное дело в отношении руководителя омской строительной компании «Омстрой-2001» Виктора Берга, обвиняемого в хищении более 100 миллионов рублей у дольщиков и других финансовых преступлениях.

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По версии следствия, Москаленко за взятку в 8 миллионов рублей согласился способствовать вынесению оправдательного приговора.

В октябре 2015 года Берг был застрелен в лесополосе под Омском. После этого Москаленко закрыл дело Берга в связи со смертью обвиняемого.

В ноябре того же года на Москаленко было совершено нападение, в ходе которого ему нанесли несколько ударов ножом. После самоубийства Москаленко следствие пришло к выводу, что нападение на него было инсценировано.

Летом 2016 года на Москаленко было заведено уголовное дело по обвинению в получении взятки от Берга. Судья был освобожден от занимаемой должности.

На 17 января 2017 года было назначено заседание квалификационной комиссии, на котором его должны были предъявить обвинения по делу об убийстве Берга и избрать меру пресечения в виде ареста. 14 января Москаленко покончил с собой.