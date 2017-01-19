В Киеве спасли с льдины четырех рыбаков, еще 50 помогли выбраться на берег - ГСЧС

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отметили в ведомстве, сегодня в 12.45 в Службу спасения Киева поступило сообщение, что на реке Днепр в районе Южного моста на оторванной от берега льдине находится около 50 рыбаков.

К месту вызова было направлено водолазно-спасательное отделение Главного управления ГСЧС в Киеве.

Читайте такжеНа Житомирщине спасли двух примерзших ко льду лебедей (фото)

"На момент прибытия спасателей было установлено, что на реке Днепр напротив дачных участков жилого массива Осокорки, на расстоянии около 300 метров от берега на льдине находится 4 человека, а у береговой линии - около 50 рыбаков", - говорится в сообщении.

Спасатели на двух надувных лодках со льдины спасли четырех рыбаков и около 50 вывели на берег.

Погибших и пострадавших нет, от медицинской помощи мужчины отказались. 15 рыбаков остались на льду береговой линии.