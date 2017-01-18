Дело мажора-виновника смертельного ДТП Толстошеева: прокуратура хочет допросить экспертов, признавших его неподсудным
Расследование в отношении Станислава Толстошеева, который подозревается в совершении смертельного ДТП на "Левобережной" в Киеве, продолжается.
Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.
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"Решается вопрос о возможном допросе экспертов, которые проводили исследования", - говорится в ее сообщении.
Кроме того, по словам Максимец, возможно проведение дополнительных следственных действий, после завершения которых будет принято окончательное решение в уголовном производстве.
Ранее Толстошеева признали неподсудным. Выводы экспертиз свидетельствуют о том, что он во время аварии не контролировал себя из-за приступа эпилепсии.
Как сообщал УНИАН, 9 января 2016-го года в Киеве внедорожник Толстошеева Mercedes врезался в киоск на "Левобережной", в результате чего погибла женщина.